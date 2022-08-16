Под Киевом исчезла 16-летняя девушка: фото, приметы

Анастасия Казаковская ушла из дома еще 9 августа.

Под Киевом пропала 16-летняя девушка.

Анастасия Казаковская ушла из дома еще 9 августа.

Девушка проживала с отцом, а в полицию обратилась мама.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"14 августа в 19:30 в полицию обратилась женщина и сообщила об исчезновении 16-летней дочери. 9 августа около 14 часов она ушла из дома, где проживала с отцом", — говорится в сообщении.

На поиск ребенка оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области, в том числе руководство отдела №1 Бучанского районного управления полиции, группы реагирования патрульной полиции, сотрудники управления уголовного розыска, работники Государственной службы охраны и местных добровольческих формирований.

Приметы Анастасии: рост – около 170 сантиметров, худощавого телосложения, длинные волосы яркого красного цвета.

Фото: Полиция Киевской области

"При наличии какой-либо информации о возможном местонахождении Анастасии, сообщайте по номеру спецлинии полиции "102", — говорится в сообщении.

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