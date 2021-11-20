Под Киевом исчезла 16-летняя девушка: фото, приметы

Карина Польская исчезала и раньше, разыскивалась сотрудниками полиции.

Под Киевом исчезла 16-летняя девушка.

Карина Польская еще 29 октября 2021 года около 16:00 покинула постоянное место жительства, что по ул. Мира, в с. Вольное, Томашевской ТГ, Фастовского района, Киевской области.

В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно.

Об этом сообщает Фастовское районное управление полиции.

Карина на связь с родными не выходит. Она исчезала раньше, разыскивалась работниками полиции.

Вероятное место пребывания – Киев.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 164 см, среднего телосложения, волосы длинные, темно-русые, лицо овальное, глаза карие.

Девушка была одета в короткую черную куртку, черные спортивные брюки с белыми полосами по бокам, черные кожаные ботинки.

"В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении девушки, звонить по номеру спецлинии полиции "102", — просят в полиции.

Напомним, под Киевом пропал 17-летний парень. Никита Буханцов на связь с родными не выходит с 15 ноября.

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