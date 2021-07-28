Под Киевом исчезла 16-летняя девушка: фото, приметы

Анжелика Задорожная ушла из дома 26 июля около 19:30 и до сих пор не вернулась.

Обновление: по состоянию на 11:30 в полиции Киевской области сообщили, что девушка нашлась.

Под Киевом исчезла 16-летняя девушка. Анжелика Задорожная ушла из дома в селе Княжичи у Броваров еще 26 июля около 19:30.

На связь с родителями не выходит. Сейчас местонахождение девушки неизвестно.

Об этом сообщает Броварское районное управление полиции.

Приметы: на вид 17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч, макушка крашеная в красный цвет, лицо овальное, глаза зеленые.

Девушка была одета в футболку черного цвета с рисунком в виде голубой планеты и надписью UNIVERSAL, джинсы черного цвета, кроссовки текстильные белого цвета на шнурках.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении девушки, звонить по телефону спецлинии полиции "102", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад. В столичную полицию оперативным путем попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку