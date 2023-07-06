Под Киевом пропала 14-летняя девушка: фото, приметы

Дедушка Дианы сообщил, что видел, как около 14:30 девочка села в такси и уехала в неизвестном направлении.

В Броварах на Киевщине пропала 14-летняя девочка Диана Оглы.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала фото и приметы девочки.

"6 июля в полицию обратился дедушка с сообщением об исчезновении его 14-летней внучки. Заявитель сообщил, что видел, как около 14:30 она села в такси и уехала в неизвестном направлении", — рассказали в полиции.

Также читайте Под Киевом 6 июля будут звучать сирены: что известно

На поиски Дианы оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Броварского управления полиции: ювенальная превенция, уголовная полиция, работники отдела реагирования патрульной полиции.

Приметы девушки: на вид 14-15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темные, глаза серые.

Диана Оглы / Фото: Полиция Киевской области

Диана была одета в синее платье в горошек и босоножки.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Броварское управление полиции Киевщины по телефону +38 (097) 759 43 24", — просят в полиции.

Напомним, из России вернули детей боевого медика: их похитили оккупанты и скрывали это.

Читайте также: