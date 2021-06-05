Под Киевом пропала 14-летняя девушка: фото, приметы

София Москаленко 30 мая около 13:00 ушла из дома по ул. Вишневой в селе Гнедин.

Под Киевом пропала 14-летняя девушка.

София Москаленко 30 мая около 13:00 ушла из дома по ул. Вишневой в селе Гнедин и сейчас ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает Бориспольское районное управление полиции.

Софии на вид 15-16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые длинные, лицо овальное, глаза зеленые.

Девушка была одета в брюки черного цвета, кофту бежевого цвета, кожаную куртку черного цвета и черные ботинки на высокой подошве. Может быть в другой одежде.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении девушки, просим звонить по телефону спецлинии полиции 102", — говорится в сообщении Бориспольского райуправления милиции.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад. На днях в столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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