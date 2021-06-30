Под Киевом исчез несовершеннолетний парень: фото, приметы

Виталий Сиренко ушел из дома в Буче 27 июня и до сих пор не вернулся.

Под Киевом исчез несовершеннолетний парень.

17-летний Виталий Сиренко 27 июня около 21:00 ушел из дома по ул.Островского в городе Буча. Сейчас местонахождение парня неизвестно.

Об этом сообщает Отдел полиции №1 Бучанского районного управления полиции.

Приметы Виталия: на вид 17-18 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, лицо овальное, глаза карие.

Парень был одет в розовую футболку, черные джинсовые шорты, белые кроссовки.

При себе имел рюкзак с красно-голубым узором.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении парня, просьба звонить по телефону спецлинии полиции "102", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад. На днях оперативным путем в столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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