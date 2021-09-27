Под Киевом исчез 17-летний парень фото, приметы

Александр ушел из дома 26 сентября, мама говорит, что ее сын ранее не исчезал.

Под Киевом исчез 17-летний парень.

26 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы города Борисполь о том, что ее 17-летний сын Криворотько Александр ушел из дома (Киевская область, Борисполь ул. Киевский Шлях) и пока его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По словам матери, раньше парень не исчезал.

Приметы Александра: рост 175 см, на вид 17-18 лет, спортивного телосложения, лицо овальное, волосы прямые короткие русые, глаза карие, есть татуировка на левом предплечье, римскими цифрами дата рождения.

Полиция Киевской области

Парень был одет в спортивный балоновый жилет темно-зеленого цвета с желтыми вставками с капюшоном, темно-синюю футболку, спортивные штаны темно-зеленого цвета, серые кроссовки.

На розыск несовершеннолетнего привлечен личный состав Бориспольского РУП ГУНП в Киевской области, размещены ориентировки в социальных сетях.

"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Криворотько Александра просим сообщить по спецлинии "102" или в Бориспольский РУП по адресу: г. Борисполь, ул. Сергея Каминского, 4 или по тел. (04595) 6-23- 91", — просят в полиции.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад. В столичную полицию оперативным путем попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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