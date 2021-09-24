Под Киевом хотят построить кладбище с крематорием размером с аэропорт (план)

Под Киевом хотят построить кладбище с крематорием размером с аэропорт (план)

Местные возмущены и шокированы, говорят, что им не надо постоянных похоронных процессий на центральной улице.

Под Киевом хотят построить кладбище с крематорием размером с аэропорт.

Местные жители возмущены и шокированы, говорят, что им не надо постоянных похоронных процессий на центральной улице.

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Об этом говорится в сообщении сообщества "Территория Горской общины" в Facebook.

В частности местный житель Александр К. сообщил, что в селе Мартусовка Бориспольского района Киевской области запланировано мега-кладбище на 1 миллион захоронений.

"Информация следующая: нас хотят "осчастливить" мега-кладбищем с крематорием под нашими окнами. Куда будут свозить покойников со всего Киева. И все это хотят впихнуть между Петропавловским и Мартусовкой (территория Золочевской и Горской ОТО). Посмотрите на картинку чтобы увидеть: запланировано кладбище размером больше всей Мартусовки! Площадь 250 га! Оно лишь немного меньше всей территории аэропорта вместе со взлетной полосой", — отметил он.

Для тех, кто не представляет, какой это трэш, Александр поясняет: "Этот крематорий, и то мега-кладбище будет строиться не для жителей Горской или Золочевской ОТГ. Это планируется для обслуживания Киева. А там живет около 5 миллионов человек. Каких будут везти сжигать и хоронить прямо у нас под боком".

Он добавляет, что местных может ожидать следующее:

"Постоянные похоронные процессии на Центральной улице. Потому всех покойников будут везти по Бориспольской трассе через всю Гору к Мартусовке.

Значительное ухудшение транспортной логистики. Нам и так в часы пик проблемно проезжать по ул. Центральная, потом будет гораздо хуже. Представьте себе сплошные пробки на светофорах из похоронных машин.

Крематорий. Те печи будут работать постоянно, сжигая покойников. А мы будем все это нюхать и этим дышать.

Главными украшениями Горской ОТО будут аэропорт и крематорий с мега-кладбищем.

Наши сельские кладбища в Горе, Мартусовке, Ревном закроют (расширять их точно не будут) и отправят нас всех хоронить своих родных и близких на мега-кладбище. По киевским расценкам.

Об эстетике, моральном состоянии после ежедневного созерцания того крематория и поля крестов я уже молчу.

Подумайте и посчитайте, насколько упадет цена всей недвижимости на всей трассе от Горы к Процеву с Рогозовым? Ведь кто захочет покупать здесь землю или дома? Чтобы жить на кладбище?".

Участники сообщества "Территория Горской общины" убеждены, что местные власти в Горской и Золочевской ОТО должны сделать все, чтобы этот проект умер. "И эта власть обладает всей полнотой полномочий этого добиться", — говорится в сообщении.

Напомним, в Румынии есть веселое кладбище — единственное в мире, куда приходят не плакать, а смеяться.

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