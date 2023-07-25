Под Киевом грузовик раздавил мужчину: детали трагедии

В Вышгороде под Киевом произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительной информации, 40-летний водитель грузового тягача с прицепом выезжал с территории предприятия. Он не заметил охранника, открывавшего ему ворота, и совершил наезд на него.

От полученных травм 48-летний мужчина умер на месте происшествия.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в результате ДТП в Киевской области пострадал четырехлетний мальчик. Его папа, 33-летний водитель Chevrolet, во время движения уснул за рулем и съехал с дороги. Автомобиль столкнулся с деревом.

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