Под Киевом электричка насмерть сбила мужчину: детали трагедии

В Фастове 25 ноября около 20:45 на железнодорожных путях произошел трагический инцидент: под колеса грузового электропоезда, следовавшего по маршруту «Казатин-Мироновка», попал 48-летний мужчина.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, избежать аварии не удалось. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Фастовским управлением полиции Киевской области начато досудебное расследование по статье 276 часть 3 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители напоминают гражданам, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности. Важно соблюдать осторожность, особенно в темное время суток, и носить светоотражающие элементы на одежде для обеспечения безопасности.

Напомним, "Укрзализныця" с 15 декабря запускает прямое железнодорожное сообщение между Львовом и Кишиневом, столицей Молдовы.

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