Под Киевом двухлетний малыш оперся на москитную сетку и вылетел с третьего этажа

Мать в это время занималась домашними делами.

Под Киевом двухлетний малыш облокотился на москитную сетку и вылетел с третьего этажа, пока мать занималась домашними делами.

Инцидент произошел в Вышгороде.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

К счастью, малыш отделался только ушибами и ссадинами.

"В очередной раз обращаюcm к родителям, не оставляйте малолетних детей без присмотра. Помните — вы несете ответственность за жизнь и безопасность своих сыновей и дочерей", — отметил Небытов.

На Донетчине отца, который сам воспитывал двоих детей, убил разорвавшийся на частном дворе вражеский снаряд. В этот момент братик и сестричка были в доме и чудом остались в живых. Правоохранители, волонтеры и госпитальеры увезли детей из-под обстрелов. 9-летний Андрей и 10-летняя Оля находятся в безопасном месте, их забрала родная тетя.

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