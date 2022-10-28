Под Киевом двухлетний малыш оперся на москитную сетку и вылетел с третьего этажа

Мать в это время занималась домашними делами.
Под Киевом двухлетний малыш облокотился на москитную сетку и вылетел с третьего этажа, пока мать занималась домашними делами.
Инцидент произошел в Вышгороде.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
К счастью, малыш отделался только ушибами и ссадинами.
"В очередной раз обращаюcm к родителям, не оставляйте малолетних детей без присмотра. Помните — вы несете ответственность за жизнь и безопасность своих сыновей и дочерей", — отметил Небытов.
На Донетчине отца, который сам воспитывал двоих детей, убил разорвавшийся на частном дворе вражеский снаряд. В этот момент братик и сестричка были в доме и чудом остались в живых. Правоохранители, волонтеры и госпитальеры увезли детей из-под обстрелов. 9-летний Андрей и 10-летняя Оля находятся в безопасном месте, их забрала родная тетя.
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