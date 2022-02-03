Под Киевом двое парней сломали памятный крест ради развлечения: фото

Накануне 19-ти и 20-летний парни употребляли алкоголь.

Под Киевом двое подвыпивших парней повредили памятный крест.

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля между селами Плоское и Гоголев.

Об этом в полицию сообщили очевидцы.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили злоумышленников.

Так, по предварительным данным, накануне 19-ти и 20-летний местные жители употребляли алкогольные напитки. По дороге домой молодые люди решили "развлечься", поэтому один из них ударил ногой крест, в результате чего памятный знак сломался.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 240 часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Броварах 19-летний парень инсценировал разбойное нападение и обокрал свою квартиру, чтобы пополнить счет онлайн-казино.

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