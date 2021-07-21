Под Киевом девушки били подругу и грубо ругались при младенце (видео)

Жертва забилась в угол, а одна из подруг начала ее бить, даже ногами.
В Киевской области подруги начали выяснять отношения и конфликт с грубой бранью перерос в драку. В то же время рядом с девушками находился младенец.
Об этом сообщает telegram канал "Украина в шоке".
Жертва забилась в угол, а одна из подруг начала ее бить, даже ногами. Вторая девушка останавливала нападавшую.
"Очевидцы, уже по традиции, не спешили разнимать драку", — говорится в сообщении.
Девушка, которая стала жертвой избиения, обратилась в полицию и написала заявление.
Напомним, в Киеве на Борщаговке девушки избили одноклассницу и выложили видео в соцсети.