Под Киевом дети ромов упали в выгребную яму: 10-летняя девочка погибла, 4-летний мальчик — в реанимации

Мальчик провалился, а сестра пыталась его спасли, однако также упала в яму.

В селе Кийлов Бориспольского района Киевской области 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в выгребную яму уличного туалета. Девочка умерла, а мальчика доставили в больницу в бессознательном состоянии.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Дети из семьи ромов гуляли вблизи бывшей базы отдыха. Они попросили охранника пустить их в туалет. Мальчик провалился в сантехническое отверстие, а сестра пыталась его спасли, однако также упала в яму.

Охранник, услышав крики детей, бросился на помощь. Малышей вытащили из ямы без сознания и вызвали "скорую". Врачи констатировали смерть 10-летней девочки. Мальчика доставили в реанимационное отделение местной больницы.

По словам правоохранителей, семья ромов прибыла в Кийлов из Ужгорода и заселилась в доме соседней базы отдыха. В состав семьи входят 2 сестры с мужьями и 8 детей разного возраста.

Ранее сообщалось, что в Киеве в мусоросборнике обнаружили тело человека, замотанное в одеяло.

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