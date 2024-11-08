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Под Киевом будут раздаваться взрывы, в городе тоже может быть громко: что известно

Под Киевом будут раздаваться взрывы, в городе тоже может быть громко: что известно

Под Киевом проводятся взрывные работы / Фото: Киевская областная госадминистрация

На территории Вышгородского района ведутся взрывные работы.

В Вышгородском районе Киевской области возможно слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает Киевская военная администрация.

На территории района в пятницу, 8 ноября, производятся взрывные работы. Поэтому может быть громко.

"Обращаемся к жителям области – сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников", – говорится в сообщении.

Напомним, на рассвете 8 ноября в Киеве раздался сильный взрыв. Власти сообщили о работе ПВО.

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