Под Киевом будут раздаваться взрывы, в городе тоже может быть громко: что известно

На территории Вышгородского района ведутся взрывные работы.
В Вышгородском районе Киевской области возможно слышать звуки взрывов.
Об этом сообщает Киевская военная администрация.
На территории района в пятницу, 8 ноября, производятся взрывные работы. Поэтому может быть громко.
"Обращаемся к жителям области – сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников", – говорится в сообщении.
Напомним, на рассвете 8 ноября в Киеве раздался сильный взрыв. Власти сообщили о работе ПВО.