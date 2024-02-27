Под Киевом будут раздаваться взрывы: что известно

На Киевщине будут раздаваться взрывы.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации и объяснили причину.

"На территории Вышгородского района во вторник, 27 февраля, также проводятся работы по ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в области может быть громко. Обращаемся к жителям области — сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников", — говорится в сообщении Киевской ОВА.

Напомним, в Киевской области, в одном из коттеджных городков, компания молодых людей громко праздновала 18-летие одного из них во время комендантского часа. Парни стреляли в воздух и выкрикивали кадыровский лозунг "Ахмат – сила".

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