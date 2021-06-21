Под Киевом больше трех часов тушили пожар в многоэтажке, где произошел взрыв

Горели сразу два этажа и крыша.

Пожарные локализовали возгорание в пятиэтажном доме в с.Белогородка Бучанского района, которая произошла после того, как в квартире на третьем этаже произошел взрыв.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

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Там отмечают, что пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю, и его тушения продолжалось от 13:20 до 16:28. Но добавляют, что разрушений несущих конструкций после взрыва нет, однако в квартире разрушено окна.

"На месте пожара звеном ГДЗС выявлено погибшую особу, ориентировочно мужского пола", — добавляют спасатели.

Там также отмечают, что кроме погибшего в результате пожара 2 человека еще госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения и 6 человек пострадали, которые после осмотра врачами от госпитализации отказались.

В общем, что потушить огонь были привлечены 62 чел. личного состава и 15 ед. техники.

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