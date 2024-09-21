Под Киевом более 14 часов искали 10-летнего мальчика: детали от полиции

Полицейские нашли Артема дома на чердаке, мальчик объяснил, что играл и уснул.

Под Киевом более 14 часов искали 10-летнего мальчика.

Полиция Киевской области разыскала Артема, копы рассказали, что произошло.

"20 сентября, в 20:30, в полицию поступило сообщение от матери о том, что ее сын в этот день в 8:00 пошел в школу и не вернулся. На поиски ребенка оперативно были привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Фастовского управления: оперативники, группы реагирования патрульной полиции, полицейские офицеры громады и сориентирована общественность", – говорится в сообщении полиции.

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Поиски мальчика продолжались более 14 часов.

Полицейские обнаружили Артема дома на чердаке. Он объяснил, что играл и уснул.

"К счастью, жертвой преступления мальчик не стал", — резюмировали в полиции.

Напомним, на днях полиция сообщала об исчезновении 13-летнего мальчика Даниила Гальченко из Коцюбинского. Полиция разыскала несовершеннолетнего – он был у друзей.

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