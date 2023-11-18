Под Киевом, в Боярском районе, бизнесмен и благотворитель Дел Лой Хенсон из США проспонсировал строительство села для украинских переселенцев, лишившихся жилья на оккупированных территориях, или в результате боевых действий.

Об этом рассказал блогер и журналист Денис Казанский.

Так, первые жители начали заселять в дома с 21 октября 2023 года, пока здесь проживает несколько сотен человек. Переселенцам предоставили не только жилье, но и всю мебель и посуду.

Уже скоро людей здесь будет больше – строительство еще продолжается, рассказал Казанский.

Какие условия проживания

Переселенцы могут бесплатно проживать в этих домах в течение 5 лет. Также есть возможность бесплатно питаться в местной столовой. Одно из важных условий проживания – трудоспособные люди должны работать.

Поселок под Киевом для украинских переселенцев

Поселок под Киевом для украинских переселенцев

Поселок под Киевом для украинских переселенцев

Как рассказала директор волонтерского фонда "К Украине с любовью" Татьяна Рябоволова, отбор людей для проживания проходил с июля, за это время поступило более 7 тысяч обращений.

Прежде всего в городок заселяют тех, кто потерял из-за войны члена семьи – военного, или гражданского, инвалидов, одиноких матерей. Комиссия, принимающая решение о заселении, состоит из 8 человек – 4 с украинской и 4 с американской стороны.

Жительница городка Ольга, которая с семьей переехала из Бахмута, рассказала о своих впечатлениях от жилья. По ее словам, им предоставили все, что они лишились дома, даже постельное белье, полотенца, зубные пасты и щетки. Когда семья заселилась, волонтеры позаботились о еде – в холодильнике были продукты для приготовления борща.

Напомним, в Германии предлагают нанимать на работу украинцев без достаточного знания языка.

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