Под Киевом банда похитила кассу на полмиллиона гривен прямо на глазах у предпринимателя: фото, видео

Преступное трио совершило по меньшей мере три подобных кражи в Обуховском, Броварском и Вышгородском районах Киевской области.
Под Киевом на глазах у бизнесмена выкрали кассу на полмиллиона.
Злоумышленники притворялись богатыми инвесторами, приезжали к бизнесменам или застройщикам и по слаженной схеме похищали наличные из автомобилей граждан.
Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала фото и видео.
Злодеи на авто Range Rover приехали в деревню Халепья к фермеру, который проводил ремонтные работы на территории хозяйства. Пока один из злоумышленников разговаривал с предпринимателем и предлагал выгодные инвестиции, другие двое похищали деньги. Автомобиль воры припарковали рядом с автомобилем хозяина таким образом, чтобы удобно и незаметно забрать наличные.
Так, злоумышленники похитили у фермера 250 тысяч гривен и 7 тысяч долларов
Правоохранители установили, что для совершения краж мужчины приезжали к пострадавшим на разных авто и прибегали к конспирации, чтобы их было трудно вычислить.
Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и даже несмотря на то, что автомобиль преступников был на других номерных знаках, вычислили его местонахождение и установили личности злоумышленников. Ими оказались 41-летний киевлянин и 56-летний житель Кривого Рога.
Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По местам проживания фигурантов полицейские провели санкционированные обыски и изъяли ряд доказательств, подтверждающих причастность мужчин к совершению краж.
Правоохранители проверяют причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области и принимают меры для поиска третьего фигуранта.
По фактам краж открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 185 Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает заключение сроком от трех до шести лет.
В настоящее время одному из злодеев следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Решается вопрос по поводу сообщения подозрения второму фигуранту.
Напомним, в Донецкой области неизвестные ворвались на территорию коммунального предприятия и украли трактор стоимостью более полутора миллионов гривен.