Под Киевом банда похитила кассу на полмиллиона гривен прямо на глазах у предпринимателя: фото, видео

Под Киевом банда похитила кассу на полмиллиона гривен прямо на глазах у предпринимателя: фото, видео

Преступное трио совершило по меньшей мере три подобных кражи в Обуховском, Броварском и Вышгородском районах Киевской области.

Под Киевом на глазах у бизнесмена выкрали кассу на полмиллиона.

Злоумышленники притворялись богатыми инвесторами, приезжали к бизнесменам или застройщикам и по слаженной схеме похищали наличные из автомобилей граждан.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала фото и видео.

Злодеи на авто Range Rover приехали в деревню Халепья к фермеру, который проводил ремонтные работы на территории хозяйства. Пока один из злоумышленников разговаривал с предпринимателем и предлагал выгодные инвестиции, другие двое похищали деньги. Автомобиль воры припарковали рядом с автомобилем хозяина таким образом, чтобы удобно и незаметно забрать наличные.

Так, злоумышленники похитили у фермера 250 тысяч гривен и 7 тысяч долларов

Правоохранители установили, что для совершения краж мужчины приезжали к пострадавшим на разных авто и прибегали к конспирации, чтобы их было трудно вычислить.

Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и даже несмотря на то, что автомобиль преступников был на других номерных знаках, вычислили его местонахождение и установили личности злоумышленников. Ими оказались 41-летний киевлянин и 56-летний житель Кривого Рога.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По местам проживания фигурантов полицейские провели санкционированные обыски и изъяли ряд доказательств, подтверждающих причастность мужчин к совершению краж.

Правоохранители проверяют причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области и принимают меры для поиска третьего фигуранта.

По фактам краж открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 185 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает заключение сроком от трех до шести лет.

В настоящее время одному из злодеев следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Решается вопрос по поводу сообщения подозрения второму фигуранту.

Напомним, в Донецкой области неизвестные ворвались на территорию коммунального предприятия и украли трактор стоимостью более полутора миллионов гривен.

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