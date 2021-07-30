Под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке

Под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке

После автомобиль еще и бросило на встречку под фуру.

Под Киевом в селе Дымер произошла смертельная авария, в которой погиб 10-летний мальчик и 60-летний мужчина.

О событии сообщает полиция Киевской области.

«Установлено, что автомобиль« Opel»двигался из села Демидов в направлении поселка Дымер. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые были возле остановки общественного транспорта», — отмечают в ведомстве.

После наезда авто понесло на встречную полосу движения, где оно столкнулось с фурой.

Известно, что погибшие жители села Катюжанка.

«Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции.

После аварии на трассе образовался затор.

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