Под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке

После автомобиль еще и бросило на встречку под фуру.
Под Киевом в селе Дымер произошла смертельная авария, в которой погиб 10-летний мальчик и 60-летний мужчина.
О событии сообщает полиция Киевской области.
«Установлено, что автомобиль« Opel»двигался из села Демидов в направлении поселка Дымер. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые были возле остановки общественного транспорта», — отмечают в ведомстве.
После наезда авто понесло на встречную полосу движения, где оно столкнулось с фурой.
Известно, что погибшие жители села Катюжанка.
«Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи Главного управления Нацполиции в Киевской области. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции.
После аварии на трассе образовался затор.