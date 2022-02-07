Под Киевом археологи откопали курганы бронзового века: инфографика

Возраст уникальных находок – более четырех тысяч лет.

Под Киевом археологи откопали курганы бронзового века.

Ученые изучали участки будущей новой окружной дороги вокруг столицы. В это время они обнаружили сразу 11 новых находок – остатков древних поселений и курганов.

Об этом сообщает научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба" в Facebook.

Возраст уникальных находок – более четырех тысяч лет, они принадлежат к периоду бронзы.

Ранее на обследовании второго участка большой окружной было обнаружено 26 объектов археологии, а сейчас к ним добавилось еще 11.

"Во время обследования второго участка ВКАД мы наткнулись на 26 памятников. Часть из них были известны ранее. А вот об 11 до сих пор не было никакой информации", — отметил директор Спасательной археологической службы Олег Осаульчук.

Отмечается также, что возраст самых древних находок – более 10 тысяч лет.

"Этот участок отличается большой густотой достопримечательностей. Особенно интересны для нас курганы: мы встретили три отдельные насыпи и одну курганную группу. Предварительно датируем их временами бронзы, то есть их возраст — более четырех тысяч лет", — рассказал заместитель директора Спасательной археологической службы Тарас Милян.

Напомним, в "Софии Киевской" археологи обнаружили уникальный энколпион (крест-реликторий). Находка может быть датирована в пределах первой половины XIII века.

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