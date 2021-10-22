Под Киевом археологи нашли остатки поселений людей, которым более 10 тысяч лет

Под Киевом археологи нашли остатки поселений людей, которым более 10 тысяч лет

Здесь жили племена первобытных охотников.

В Киевской области археологи нашли три стоянки людей, которым более 10 тысяч лет. Остатки древних жителей обнаружили при обследовании территорий перед строительством большой кольцевой дороги вокруг столицы.

Об этом сообщили в научно-исследовательском центре "Спасительная археологическая служба".

По данным историков, стоянку людей датируют временем финального палеолита. После того, как отошли ледники, началось заселение широких полей от Англии до Верхнего Днепра. Здесь жили племена первобытных охотников.

"О том, что когда-то на этом месте были временные поселения в настоящее время свидетельствуют найденные изделия из кремня. Пока это несколько орудий труда. Однако уже вскоре археологи надеются на более весомые находки. При обследовании только первого участка археологи обнаружили и нанесли на карты 15 новых объектов археологии", — рассказали в научно-исследовательском центре.

Напомним, что под Львовом археологи раскопали древние римские серебряные монеты: три серебряных и один фальшивый субератный денарий.

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