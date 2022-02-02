Под Киевом 8-летний мальчик пошел пешком в столицу, чтобы найти маму (фото и видео)

Под Киевом 8-летний мальчик пошел пешком в столицу, чтобы найти маму (фото и видео)

По словам парня, мама давно не была дома.

В городе Гостомель под Киевом 8-летний мальчик пешком отправился в столицу, чтобы найти маму, которая четыре дня не появлялась дома. Ребенок успел пройти около четырех километров по трассе, пока его не заметили патрульные.

Об этом 2 февраля сообщил заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Одинокий, замерзший, без шапки, но такой уверенный в своей миссии… 8-летний мальчик шел на поиски мамы, которая, по его словам, 4 дня не появляется дома. Отец в это время тоже был на работе. Дома осталась старшая сестра и младший брат", — написал Белошицкий.

Также читайте В Киеве мужчина выпал из окна 5-го этажа

Мальчик рассказал полицейским, что решил самостоятельно разыскать свою маму, поскольку знает, где она работает в Киеве. Патрульные взяли ребенка на борт и приехали на завод, где работает женщина.

"С помощью охранников завода установили, где именно работает мать, но оказалось, что ее нет на месте. Однако напарники не сдавались и разыскали коллегу мамы, которая патрульным предоставила контакты отца", — добавил Белошицкий.

Отец с матерью быстро приехали к патрульным с ребенком. Инцидент возьмут на контроль офицеры ювенальной превенции и школьные офицеры полиции.

Напомним, что утром 25 января впервые на патрулирование выехали автомобили-фантомы. Впрочем, как выяснилось, они не могут распознавать некоторые номерные знаки.

Алексей Билошицкий

Новые полицейские автомобили-фантомы уже начали фиксировать и карать нарушителей

Читайте также: