Под Киевом 76-летняя женщина-водитель устроила ДТП: четверо травмированных, среди которых — ребенок (фото)

Под Киевом 76-летняя женщина-водитель устроила ДТП: четверо травмированных, среди которых — ребенок (фото)

Водитель Nissan Almera не предпочла в движении и столкнулась с Renault Scenic под управлением 44-летнего водителя из Сумщины.

Под Киевом 76-летняя женщина-водитель на Nissan Almera устроила ДТП.

В результате аварии травмировались четыре человека, среди которых — ребенок.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"Авария произошла 7 января около 14 часов на перекрестке автодороги Северо-восточный объезд Киева с улицей города Борисполь. По предварительным данным, 76-летняя пенсионерка из Киева, управляя автомобилем Nissan Almera, не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с Renault Scenic под управлением 44-летнего водителя из Сумской области", – рассказали в полиции.

В результате происшествия оба водителя и два пассажира Nissan Almera — 35 и 12 лет — получили телесные повреждения и были доставлены в Бориспольскую больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бориспольского РУП.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, под Киевом водитель пустил фуру с дровами под откос после задержания копами.

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