Под Киевом 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты: что известно

Андрей Небытов уточнил, что, по предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.
В городе Вишневое под Киевом 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
Событие произошло около 16:00. Жители Вишневого сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек.
"В одном из помещений полицейские Бучанского управления полиции Киевщины обнаружили тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты М-50. По предварительным данным гражданин совершил самоубийство", — рассказал Небытов.
Помещение получило повреждения. Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал.
"В очередной раз предостерегаю граждан: если вы ощущаете изменения в своем психологическом состоянии, тревогу и подавленность, обращайтесь за профессиональной помощью", — призывает главный полицейский Киевщины.
Напомним, в Киевской области будут судить мужчину, который бросил гранату в друзей. В результате детонации взрывного устройства погиб 27-летний парень, еще три человека получили ранения. В частности, пострадала соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку.
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