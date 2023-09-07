Под Киевом 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты: что известно

Андрей Небытов уточнил, что, по предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

В городе Вишневое под Киевом 47-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

Событие произошло около 16:00. Жители Вишневого сообщили о взрыве и задымлении в одной из многоэтажек.

"В одном из помещений полицейские Бучанского управления полиции Киевщины обнаружили тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты М-50. По предварительным данным гражданин совершил самоубийство", — рассказал Небытов.

Остатки гранаты m/50 / Фото: Андрей Небитов

Помещение получило повреждения. Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал.

"В очередной раз предостерегаю граждан: если вы ощущаете изменения в своем психологическом состоянии, тревогу и подавленность, обращайтесь за профессиональной помощью", — призывает главный полицейский Киевщины.

Напомним, в Киевской области будут судить мужчину, который бросил гранату в друзей. В результате детонации взрывного устройства погиб 27-летний парень, еще три человека получили ранения. В частности, пострадала соседка, которая зашла с гостинцем к ребенку.

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