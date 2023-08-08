Под Киевом 38-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю родственницу: видео

В одном из сел Броварского района Киевской области 38-летний фигурант совершил сексуальное насилие в отношении 13-летней родственницы.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Воспользовавшись отсутствием взрослых, мужчина уговорил девушку уединиться с ним, предложил вступить в половой акт, на что она отказала. Однако задержанного это не остановило — он совершил сексуальное насилие против ее желания", - говорится в сообщении.

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В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

По факту изнасилования следователи сообщили злоумышленнику о подозрении [ч. 4 ст. 152 УК]. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Изнасиловал 13-летнюю родственницу: полиция Киевщины объявила о подозрении злоумышленнику В одном из сел Броварщина 38-летний фигурант совершил сексуальное насилие в отношении малолетней. Воспользовавшись отсутствием взрослых, мужчина уговорил девушку уединиться с ним, предложил вступить в половой акт, на что она отказала. Однако задержанного это не остановило — он совершил сексуальное насилие против ее желания. В настоящее время фигурант находится в следственном изоляторе. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. По факту изнасилования следователи сообщили злоумышленнику о подозрении [ч. 4 ст. 152 УК]. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Взгляд Киевщина — информационное агентство УНИАН Моя Киевщина Моя Киевщина КиевВласть — Новости Киева и области Обозреватель Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 8 августа 2023 г.

Напомним, в Киеве мужчина заманил в квартиру 24-летнюю соседку и изнасиловал ее.

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