Под Киевом 33-летний мужчина убил мать железной гантелью и перерезал себе горло (фото)

Под Киевом 33-летний мужчина убил мать железной гантелью и перерезал себе горло (фото)

Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении под наблюдением полиции.

Под Киевом мужчина убил мать железной гантелью и решил покончить с собой.

В полицию поступило сообщение от 33-летнего мужчины о том, что он обнаружил в доме свою раненую мать. Мужчина заверил, что сотрудники полиции не нужны, однако полицейские срочно передали информацию работникам скорой медицинской помощи и сами отправились на указанное место. Прибыв на вызов первыми, медики обнаружили бездыханное тело женщины и сразу сообщили об этом в полицию.

Также читайте Переломал ребра и грудную клетку: сын жестоко убил отца во Львовской области

Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Киевской области.

На место происшествия прибыло руководство Вышгородского районного управления полиции, следственно-оперативная группа, экспертно-криминалистическая лаборатория и кинологическая служба.

"Во время проведения первоочередных следственных и розыскных мероприятий полиция установила, что к совершению преступления может быть причастен сын убитой, однако его в доме не было. Впоследствии один из местных жителей сообщил, что на его дворе находится неизвестный мужчина с перерезанным горлом. Неизвестным оказался сын погибшей. Его срочно госпитализировали в больницу, где провели оперативное вмешательство", — сообщили в полиции.

Полицейские выяснили, что между сыном и его матерью возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина схватил железную гантель и нанес ею около 20 ударов по всему телу женщины. От полученных травм 50-летняя женщина скончалась на месте.

"Чтобы избежать наказания, сын позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный нанес телесные повреждения его матери. Однако поняв, что за содеянное нужно будет отвечать, решил покончить с собой", — говорится в сообщении.

Полиция задержала горе-сына в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении под наблюдением полиции.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение от семи до 15 лет.

Следствие продолжается.

Напомним, в Киевской области будут судить 19-летнего парня, который заказал убийство отца, чтобы получить наследство.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку