Под Киевом 24-летний парень до смерти избил участника ООС: злоумышленнику сообщили о подозрении

Под Киевом 24-летний парень до смерти избил участника ООС: злоумышленнику сообщили о подозрении

На 44-летнего участника войны на Донбассе внезапно напал прохожий. По предварительным данным, злоумышленник был пьян.

Спортсмену, который до смерти избил участника ООС в Петропавловской Борщаговке под Киевом, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел поздно вечером 14 октября. Правоохранителям сообщили, что в поселке Петропавловская Борщаговка лежит мужчина без сознания. У него отсутствовал пульс и дыхание. Полицейские и медики пытались реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, полученные травмы оказалась несовместимыми с жизнью.

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Как выяснилось, на 44-летнего участника войны на Донбассе внезапно напал прохожий. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов, после чего пытался скрыться. Нападавшим оказался 24-летний уроженец Кропивницкого. Он занимался боевыми искусствами. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, подозреваемый является подсудимым по еще одному уголовному производстве в Кировоградской области о совершении грабежа.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Сейчас суд уже избрал меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.

Отметим, что в Украине в последнее время участились случаи нападений на военных или ветеранов АТО:

В Ирпене двое несовершеннолетних избили 22-летнего парня, который оказался участником войны на Донбассе. Из-за нападения активисты собрались на митинг и требовали наказать юных злоумышленников.

который оказался участником войны на Донбассе. Из-за нападения активисты собрались на митинг и требовали наказать юных злоумышленников. В Сети появилось видео, где неизвестные жестоко бьют и издеваются над двумя людьми в военной форме.

над двумя людьми в военной форме. в Торчине Волынской области возле остановки избили ветерана АТО . Несколько нетрезвых людей набросились на мужчину и стали его избивать после того, как он попросил от него отойти.

. Несколько нетрезвых людей набросились на мужчину и стали его избивать после того, как он попросил от него отойти. Впоследствии бойцы АТО/ООС разыскали мужчин ромской национальности, избивших их собрата. Те извинялись на коленях за избиение военнослужащего.

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