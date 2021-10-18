Под Киевом 24-летний парень до смерти избил участника ООС: злоумышленнику сообщили о подозрении

На 44-летнего участника войны на Донбассе внезапно напал прохожий. По предварительным данным, злоумышленник был пьян.
Спортсмену, который до смерти избил участника ООС в Петропавловской Борщаговке под Киевом, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Инцидент произошел поздно вечером 14 октября. Правоохранителям сообщили, что в поселке Петропавловская Борщаговка лежит мужчина без сознания. У него отсутствовал пульс и дыхание. Полицейские и медики пытались реанимировать пострадавшего, но, к сожалению, полученные травмы оказалась несовместимыми с жизнью.
Как выяснилось, на 44-летнего участника войны на Донбассе внезапно напал прохожий. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов, после чего пытался скрыться. Нападавшим оказался 24-летний уроженец Кропивницкого. Он занимался боевыми искусствами. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, подозреваемый является подсудимым по еще одному уголовному производстве в Кировоградской области о совершении грабежа.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Сейчас суд уже избрал меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога.
Отметим, что в Украине в последнее время участились случаи нападений на военных или ветеранов АТО:
- В Ирпене двое несовершеннолетних избили 22-летнего парня, который оказался участником войны на Донбассе. Из-за нападения активисты собрались на митинг и требовали наказать юных злоумышленников.
- В Сети появилось видео, где неизвестные жестоко бьют и издеваются над двумя людьми в военной форме.
- в Торчине Волынской области возле остановки избили ветерана АТО. Несколько нетрезвых людей набросились на мужчину и стали его избивать после того, как он попросил от него отойти.
- Впоследствии бойцы АТО/ООС разыскали мужчин ромской национальности, избивших их собрата. Те извинялись на коленях за избиение военнослужащего.