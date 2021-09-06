Под Киевом 24-летний мужчина изнасиловал 50-летнюю односельчанку: фото

Полицейские Бориспольского района задержали мужчину.

Под Киевом 24-летний мужчина изнасиловал 50-летнюю односельчанку.

Происшествие произошло 5 сентября около 11:00 в селе Малая Александровка Бориспольского района.

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Об этом сообщает Полиция Киевской области.

Полицейские установили, что в дом потерпевшей зашел односельчанин якобы поинтересоваться, нет ли в доме его матери. Когда молодой человек увидел, что женщина в доме находится сама, то решил воспользоваться ее беспомощным состоянием, применил физическую силу и вступил с потерпевшей в половые сношения, после чего скрылся.

Работники группы реагирования патрульной полиции Бориспольского района задержали злоумышленника по месту проживания. Им оказался 24-летний местный житель.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Меру пресечения изберет суд.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области сестры, которых родной отец превратил в секс-рабынь, вместо того, чтобы жить обычной жизнью старшеклассниц, вынуждены скрываться. Виновники сих пор не наказаны, суд затягивается третий год.

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