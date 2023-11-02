Под Киевом 21-летняя девушка погибла под колесами поезда: что известно

Свидетели говорят, что девушка перебегала платформу в наушниках.

В Буче под Киевом 21-летняя девушка погибла под колесами поезда.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Была в наушниках и не слышала сигнала

Правоохранители предварительно установили, что 21-летняя потерпевшая в неустановленном месте перебегала колею в наушниках.

"Машинист применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось", — рассказали в полиции.

Девушка погибла на месте

Попал под поезд, но, к счастью, выжил

Еще одно чрезвычайное происшествие произошло в Боярке. Там мужчина попал под поезд, но, к счастью, остался в живых.

Полицейские Киевской области расследуют обстоятельства ЧП.

"В Фастовское управление полиции Киевщины от дежурного по станции поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на платформе железной дороги. Правоохранители предварительно установили, что пассажирский поезд сбил мужчину. Медики доставили его в отделение местной больницы", — рассказали в полиции.

Полиция Киевщины напоминает: железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности. Важно помнить, что переходить железнодорожный путь необходимо только в установленном месте, убедившись в отсутствии поезда.

Напомним, в Броварах мужчина упал с высоты четвертого этажа. Он умер на месте.

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