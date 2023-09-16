Под Киевом 17-летняя девушка погибла под колесами электрички: что известно (фото)

Правоохранители предварительно установили, что потерпевшая в неустановленном месте перебегала платформу.

В Буче под Киевом электропоезд сбил 17-летнюю девушку.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"15 сентября, около 18:20, в Бучанское управление полиции Киевщины позвонили по телефону очевидцы и сообщили о том, что в районе железнодорожного переезда девушка погибла под колесами электропоезда", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером 15 сентября

Правоохранители предварительно установили, что потерпевшая в неустановленном месте перебегала платформу. Машинист применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось.

Машинист применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 276 УК), следователи начали досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области 29-летний мужчина угрожал боевой гранатой 17-летней дочери любимой женщины.

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