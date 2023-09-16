Под Киевом 17-летней девушке любовник ее матери угрожал боевой гранатой: видео

Отношения с 29-летним мужчиной не одобряет семья женщины, из-за неприязни и произошел конфликт.

В Киевской области 29-летний мужчина угрожал гранатой 17-летней дочери любимой женщины.

Об этом сообщила полиция Киевщины и обнародовала соответствующее видео.

14 сентября в полицию Бучанского управления обратилась 17-летняя девушка и сообщила, что получила видео с угрозой убийством от бойфренда своей матери. На записи мужчина демонстрировал гранату.

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Полицейские провели обыск в доме 29-летнего жителя Макарова и обнаружили боевую гранату Ф-1 с запалом к ней. Мужина объяснил, что нашел боеприпас вблизи поселка после деоккупации, разобрал и принес домой.

Также правоохранители установили, что отношения с 29-летним мужчиной не одобряет семья женщины. Из-за неприязни и произошел конфликт.

Сотрудники полиции поместили подозреваемого в изолятор временного содержания.

По фактам угрозы убийства и незаконного обращения с боевыми припасами следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 263 УК).

Мужчине за совершенное грозит до семи лет лишения свободы.

Угрожал гранатой дочери любимой: Полиция Киевщины задержала правонарушителя 14 сентября в милицию Бучанского управления обратилась 17-летняя девушка и сообщила, что получила видео с угрозой убийством от парня своей матери. На записи мужчина демонстрировал гранату. Полицейские провели обыск в доме 29-летнего жителя Макарова и обнаружили боевую гранату «Ф-1» с энтузиазмом к ней. Муж пояснил, что нашел боеприпас вблизи поселка после деоккупации, разобрал и принес домой. Также правоохранители установили, что отношения с этим мужчиной не одобряет семья женщины. Из-за неприязни и произошел конфликт. Сотрудники полиции поместили нарушителя в изолятор временного содержания. По фактам угрозы убийства и незаконного обращения с боевыми припасами следователи начали досудебное расследование [ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 263 УК]. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Моя Киевщина Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал ICTV УНН. Украинские Национальные Новости КиевВласть — Новости Киева и области Факты недели Обозреватель Телеканал ICTV УНИАН Общественное Новости Украинская правда Факты ICTV Опубликовано Полиция Киевской области Суббота, 16 сентября 2023 г.

Напомним, в Киевской области разыскивают 14-летнего ребенка — Анну Бобко из Богдановки.

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