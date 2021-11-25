Под Киевом 16-летний парень взял отцовское авто въехал в дерево, а затем столкнулся с электроопорой: фото

Под Киевом 16-летний парень взял отцовское авто въехал в дерево, а затем столкнулся с электроопорой: фото

Подросток разбил отцовское Chevrolet Nubira и чуть не погиб.

Под Киевом 16-летний парень взял без разрешения отцовское авто, въехал в дерево, а затем столкнулся с электроопорой.

Подросток разбил отцовское Chevrolet Nubira и чуть не погиб.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Вечером 24 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Княжичи на перекрестке улиц Киевская и Марии Лагуновой несовершеннолетний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль Chevrolet Nubira въехал в дерево, а затем столкнулся с электроопорой", — говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работали сотрудники реагирования патрульной полиции Броварского райуправления полиции.

Как выяснилось, 16-летний парень взял без разрешения родителей авто Chevrolet Nubira и с товарищем поехал кататься. Парень мечтал получить водительское удостоверение и был уверенен, что умеет управлять транспортным средством. Во время движения он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил ДТП.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

На несовершеннолетнего водителя правоохранители составили административный материал по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и по ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) средством либо не предъявила их для проверки, либо в отношении которой установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Уважаемые родители, призываем вас быть ответственными и не допускать подобных ситуаций. Контролируйте пребывание собственных детей, особенно в вечернее и ночное время суток", — просят в полиции.

Напомним, между Киевом и Коцюбинским автомобиль Hyundai Sonata вылетел с дороги и опрокинулся.

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