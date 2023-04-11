Под Киевом 13-летний мальчик на скутере въехал в автомобиль: фото

В результате ДТП школьник сломал ногу и был доставлен в больницу.

Под Киевом 13-летний мальчик на скутере въехал в автомобиль

Авария произошла 10 апреля в 18:20 в Броварах.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Как выяснили работники Броварского управления полиции Киевщины, 25-летняя водитель Skoda не предоставила преимущество в движении мопеда Honda, которым управлял школьник. В результате произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате ДТП школьник сломал ногу и был доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 УКУ).

В отношении родителей 13-летнего парня полицейские составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП).

Напомним, в Киевской области депутат поселкового совета предстанет перед судом за совершение смертельного ДТП. Пьяный депутат влетел в мопед. В результате аварии водитель и пассажирка мопеда умерли на месте.

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