Под Киево-Печерской Лаврой произошли столкновения между верующими и правоохранителями (видео)

Под Киево-Печерской лаврой произошло столкновение между верующими и правоохранителями. Одного из активных участников стычки пришлось задержать.

Об этом сообщили ТСН.ua в пресс-службе Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что доставлен в участок, где на него был составлен административный протокол.

"На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных нарушениях – мелкое хулиганство", — сообщили правоохранители.

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное придирание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан,- влечет наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 6 часов или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест — до 15 суток.

Под Киево-Печерской Лаврой происходят столкновения

Выселение УПЦ МП из Лавры

УПЦ МП законно выселили из Лавры: решение суда. Так, Свято-Успенская Киево-Печерская kавра (мужской монастырь) УПЦ МП проиграла суд Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" по делу об устранении препятствий в пользовании имуществом.

Впрочем, в УПЦ МП заявили, что не покинут Киево-Печерскую лавру. Требование освободить корпуса и передать от них ключи в юридическом отделе УПЦ МП считают незаконным.

Накануне, 4 июля, в Киево-Печерскую лавру снова прибыла комиссия Минкульта. Впрочем, монахи и верующие не дают доступ.

Комиссии Минкульта помешали опечатать корпуса Киево-Печерской лавры. Прихожане УПЦ МП не пустили комиссию в помещения – они заблокировали входы и пели молитвы.

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