Под Гостомелем "кадыровцам" устроили ад: элитное подразделение Росгвардии из Чечни во главе с генералом уничтожено

Под Гостомелем "кадыровцам" устроили ад: элитное подразделение Росгвардии из Чечни во главе с генералом уничтожено

Информацию о разгроме подтверждает один из пленных.

Под Гостомелем возле Киева было разгромлено подразделение так называемых "кадыровцев" – элитного чеченского спецназа Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.

Информацию, распространенную в субботу, 26 февраля, в соцсетях, ТСН.ua подтвердили собственные информированные источники.

Российских оккупантов, расположившихся на подступах к Киеву, накрыли артиллерийским огнем. Последующей зачисткой территории от врага занимался украинский спецназ "Альфа" и бойцы добровольческих батальонов.

При разгроме подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев — командир 141-го моторизированного полка Росгвардии Чечни.

Информацию об уничтожении подразделения подтверждает один из пленных.

Как сообщают российские СМИ, министр информации Чеченской республики Ахмед Дудаев утверждает, что командир 141 специального моторизированного полка Нацгвардии имени А. Кадырова Магомад Тушаев жив и, как доказательство, опубликовал в своем Instagram запись голосового сообщения от него. На чеченском языке мужчина, назвавшийся Магомадом Тушаевым, говорит, что не умер, и обещает завтра выложить видеодоказательство.

Президент Чечни Рамзан Кадыров тоже опровергает гибель Тушаева в своем Telegram-канале.

Напомним, россияне пытаются захватить аэродором в Гостомеле для того, чтобы перебросить туда своих десантников.

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