Под Чернобылем зафиксировали рогатых "нелегалов": видео

Компания из трех быков уверенно следовала по асфальту в районе КПП Парышев.

Под Чернобылем зафиксировали рогатых "нелегалов".

В Чернобыльской зоне гуляют быки-красавцы.

Об этомсообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ и обнародовал соответствующие видео.

На днях около 20-ти часов работники ЧЗО стали свидетелями того, как компания из трех быков уверенно следовали по асфальту в районе КПП "Парышев".

"На кадрах видно, что рогатые достаточно спокойно восприняли автомобиль и свет фар. Относятся ли они к лубянскомустаду диких коров — нам неизвестно. Скорее всего, что нет. У одного из путешественников на ухе замечен пластиковый чип со штрихкодом", — говорится в сообщении под видео.

В то же время сотрудник Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак под сообщением отмечает, что это быки из Беларуси.

"К лубянским они не могут принадлежать, поскольклубянские — черно-белые, а эти рыжие! Это — белорусы, с Гденя", — пишет он в комментарии.

Корреспонденты в комментариях шутят, что это, мол, "белорусские нелегалы".

Напомним, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.

Автор видео — Владимир Вялько

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку