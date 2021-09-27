Под Чернобылем зафиксировали рогатых "нелегалов": видео

Компания из трех быков уверенно следовала по асфальту в районе КПП Парышев.
Под Чернобылем зафиксировали рогатых "нелегалов".
В Чернобыльской зоне гуляют быки-красавцы.
Об этомсообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ и обнародовал соответствующие видео.
На днях около 20-ти часов работники ЧЗО стали свидетелями того, как компания из трех быков уверенно следовали по асфальту в районе КПП "Парышев".
Опубликовано Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ Пятницы, 24 сентября 2021
"На кадрах видно, что рогатые достаточно спокойно восприняли автомобиль и свет фар. Относятся ли они к лубянскомустаду диких коров — нам неизвестно. Скорее всего, что нет. У одного из путешественников на ухе замечен пластиковый чип со штрихкодом", — говорится в сообщении под видео.
Опубликовано Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ пятница, 24 Сентября 2021
В то же время сотрудник Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак под сообщением отмечает, что это быки из Беларуси.
"К лубянским они не могут принадлежать, поскольклубянские — черно-белые, а эти рыжие! Это — белорусы, с Гденя", — пишет он в комментарии.
Корреспонденты в комментариях шутят, что это, мол, "белорусские нелегалы".
Напомним, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.
Автор видео — Владимир Вялько