Под Чернобылем в фотоловушку попали дикие звери, искавшие себе пищу: кто это был (фото)

Сотрудники заповедника отмечают, что животным в лесу все труднее находить себе еду.

В Чернобыльском заповеднике на Киевщине в фотоловушку попали дикие звери, которые искали себе пищу. Это был лось, волки и лиса.

Подходящие фотографии обнародовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Вот и конец осени... Короткие пасмурные дни, долгие темные ночи... Животным в лесу все труднее находить себе еду.

Лоси питаются пожухлой травой, веточками с остатками листьев и молодыми побегами сосны.

Лиса отыскивает свое повседневное лакомство – мышевидных грызунов.

Волки активно прочесывают лес в надежде на более солидный трофей", – говорится в сообщении заповедника под фото.

Лиса отыскивает свое повседневное лакомство – мышевидных грызунов / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Волки активно прочесывают лес, надеясь на более солидный трофей / Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В скором времени выпадет первый снег, и у жителей леса появятся новые проблемы, отмечают сотрудники Чернобыльского заповедника.

Напомним, ранее под Чернобылем в фотоловушку попали устроившие поединок волки.

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