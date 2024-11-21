Под Чернобылем в фотоловушку попали дикие звери, искавшие себе пищу: кто это был (фото)

Сотрудники заповедника отмечают, что животным в лесу все труднее находить себе еду.
В Чернобыльском заповеднике на Киевщине в фотоловушку попали дикие звери, которые искали себе пищу. Это был лось, волки и лиса.
Подходящие фотографии обнародовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
"Вот и конец осени... Короткие пасмурные дни, долгие темные ночи... Животным в лесу все труднее находить себе еду.
- Лоси питаются пожухлой травой, веточками с остатками листьев и молодыми побегами сосны.
- Лиса отыскивает свое повседневное лакомство – мышевидных грызунов.
- Волки активно прочесывают лес в надежде на более солидный трофей", – говорится в сообщении заповедника под фото.
В скором времени выпадет первый снег, и у жителей леса появятся новые проблемы, отмечают сотрудники Чернобыльского заповедника.
Напомним, ранее под Чернобылем в фотоловушку попали устроившие поединок волки.
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