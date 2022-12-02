Почти график: в Киеве уменьшилось количество отключенных от электроэнергии потребителей

Киев близится к плановым отключениям по графикам. В четверг, 1 декабря, количество отключенных клиентов в столице снизилось с 953-958,5 тысяч до 652 тысяч.

Об этом сообщил гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко.

"Ограничение потребления по Киеву составило 580 МВт, а это уже почти график. Отключалось чуть больше 652 тысячи киевлян", — отметил он.

В то же время, по его словам, чаще возникают аварии в энергосистеме и на это есть несколько причин:

Первая – горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает из-за перепадов напряжения.

Вторая – погода. Хотя отопление сейчас неплохое, люди все равно пользуются электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть и результат такой же, как в истории выше.

"Поэтому не устану повторять: используйте электроэнергию ответственно. К сожалению, мы будем иметь регулярные отключения этой зимой, поэтому запасайтесь теплой одеждой, утепляйте дом и верьте в ВСУ", — подчеркнул Коваленко.

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Напомним, такая сложная ситуация в Украине с электроснабжением – это следствие семи массированных атак РФ. Так, из-за последнего ракетного обстрела врага 23 ноября Киев и ряд других населенных пунктов остались без света почти на двое суток. Также не было воды, отопления и связи. Сейчас ситуация улучшается, но из-за дефицита электроэнергии в Украине действуют аварийные и экстренные отключения света.

В то же время украинские военные и власти предупреждают о новых атаках, готовящихся РФ. Цели страны-агрессора неизменны – это энергетические инфраструктурные объекты.

Поэтому, учитывая такие прогнозы, городской голова Киева Виталий Кличко предупредил, что в случае блекаута и разрушения инфраструктуры 3,5 млн человек, которые сейчас находятся в столице Украины, не смогут спастись от холода в пунктах обогрева. Поэтому он призвал киевлян сделать запас технической и питьевой воды, продуктов продолжительного хранения, а также приготовить теплые вещи. У кого есть возможность, Кличко советует вообще пережить трудные времена у родственников и друзей за пределами Киева.

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