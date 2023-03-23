Почти год родные не знали, жив ли он: под Киевом попрощались с 30-летним героем, защищавшим Херсонщину (фото)

Мужчина почти год считался пропавшим без вести.

В Буче под Киевом попрощались с 30-летним военнослужащим Александром Пилипцем, погибшим в столкновении с врагом вблизи села Белогорка Херсонской области. Старший лейтенант, командир взвода спецназначения пропал без вести в июле прошлого года и до сих пор родные не знали, что с ним произошло.

Сегодня, 23 марта, тело героя доставили домой. Недавно погибшего опознали в одном из бюро судмедэкспертизы Николаевщины, сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

В последний путь Александра провели семья, друзья и соседи у его дома. Похоронили героя на кладбище в Ирпене.

Александр Пилипец/Фото: Ирпенский государственный колледж экономики и права

Скриншот с видео/Бучанский городской совет

Скриншот с видео/Бучанский городской совет

Фото со страницы Александра в Facebook

Фото со страницы Александра в Facebook

Фото со страницы Александра в Facebook

Напомним, в бою с "вагнеровцами" под Бахмутом погиб 20-летний защитник из села Микуличи Киевской области. Молодой защитник с позывным "Кудесник" был пулеметчиком 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и первым пошел в бой с российскими оккупантами.

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