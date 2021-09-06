Почти две сотни детей отравились в одной из гимназий Киева: видео

У одной из учениц выявили норовирус — это одна из разновидностей кишечной инфекции.
Почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий. Об этом сообщают родители учеников. Говорят, еще в четверг после занятий детям стало плохо.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 6 сентября.
Домой школьники ехали с температурой и тошнотой. Потом — добавилась диарея и рвота.
На следующий день у одной из учениц выявили норовирус — это одна из разновидностей кишечной инфекции. Он быстро развивается и может передаваться воздушно-капельным путем, через воду, пищу, или грязные руки.
Другие дети анализ на этот вирус пока не сдавали. Но сейчас школьников с такими же симптомами менее 170. Они учатся в разных классах, со второго по пятый.
Вслед за ними слегли и некоторые родители.
В администрации гимназии инцидент пока не комментируют.
Образцы воды, продуктов и готовой пищи уже собрала Госпродпотребслужба, результаты обещают через несколько дней.