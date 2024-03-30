Почти 10 тысяч "зубов дракона": как Киевщина готовится к вероятному наступлению РФ

В ОВА заверили, что фортификации предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий.

Киевщина продолжает наращивать работы по обустройству фортификационных сооружений – в регионе уже установили около 10 тысяч "зубов дракона".

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

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"Строительство ведется в соответствии с государственными задачами. Все работы согласовываем с военными в соответствии с потребностью и целесообразностью", — отметил Кравченко.

По его словам, фортификации предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Кроме того, устанавливают заградительные рубежи – "зубы дракона", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

По данным ОВА, на Киевщине уже установлено почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров.

"Работы не прекращаем ни на день, все необходимые материалы и техника есть. С военными коммуникуем постоянно, чтобы построить самые эффективные сооружения с надежной защитой. Мобилизуем все силы и ресурсы для выполнения поставленных задач", — подытожил Руслан Кравченко.

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