Почему закрывают главную полосу "Борисполя" и как это влияет на график: детали

В качестве резервной используют старую полосу, построенную еще 50 лет назад.
В аэропорту "Борисполь" главную взлетную полосу ежедневно закрывают на 1-1,5 часа для ремонта.
Об этом сообщает Avianews.
В качестве резервной используют старую полосу, построенную еще 50 лет назад. Но показатели прочности ее покрытия меньше, чем у основной. Из-за этого "Борисполь" временно не может принимать самолеты с полной загрузкой.
Также ремонт повлиял на график некоторых авиарейсов. Так, лоукостер Wizz Air Abu Dhabi был вынужден перенести график рейса Киев-Абу-Даби-Киев на 2 часа позже. Его расписание сделано так, что самолет попадал в то время, когда основная полоса закрыта на ремонт.
Напомним, что лоукостер WizzAir откроет 9 новых направлений из Львова.