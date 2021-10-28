Почему закрывают главную полосу "Борисполя" и как это влияет на график: детали

Почему закрывают главную полосу "Борисполя" и как это влияет на график: детали

В качестве резервной используют старую полосу, построенную еще 50 лет назад.

В аэропорту "Борисполь" главную взлетную полосу ежедневно закрывают на 1-1,5 часа для ремонта.

Об этом сообщает Avianews.

В качестве резервной используют старую полосу, построенную еще 50 лет назад. Но показатели прочности ее покрытия меньше, чем у основной. Из-за этого "Борисполь" временно не может принимать самолеты с полной загрузкой.

Также ремонт повлиял на график некоторых авиарейсов. Так, лоукостер Wizz Air Abu Dhabi был вынужден перенести график рейса Киев-Абу-Даби-Киев на 2 часа позже. Его расписание сделано так, что самолет попадал в то время, когда основная полоса закрыта на ремонт.

Напомним, что лоукостер WizzAir откроет 9 новых направлений из Львова.

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