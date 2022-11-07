Почему вместе с отключением света в Киеве исчезает мобильная связь и Интернет: что делать

В КМВА объяснили, что делать, когда исчезает мобильная связь.

В связи с временным отключением электросетей у киевлян может исчезнуть мобильная связь.

В КМВА объяснили, почему так происходит.

"Дело в том, что оборудование требует постоянного питания. Чтобы обеспечить стабильную работу, применяют батареи. Они могут обеспечить работу на 4-5 часов. Поэтому когда электроэнергию выключают надолго, то аккумуляторы не успевают перезарядиться", — говорится в сообщении.

В городской администрации говорят, что самый проблемный вопрос это – мобильный интернет. Сеть испытывает значительную нагрузку, когда большинство абонентов переходит с домашнего Wi-Fi на мобильный интернет, а это влияет на его скорость.

"Однако, несмотря на это, абсолютное большинство украинских сетей связи сохраняют свою функциональность. Они позволяют звонить или отправлять смс. То есть скорость восстановления связи зависит от продолжительности и масштабов отключения электроэнергии", — говорят в КМВА.

В случае отсутствия мобильной связи вашего оператора специалисты советуют переключиться на другую:

отключите автовыбор сети;

найдите и выберите доступную сеть;

если зарегистрироваться не удалось, выберите другую сеть.

инфографика/КМВА

инфографика/КМВА

Выключение электроэнергии в Киеве

В Киеве 7 ноября состоятся экстренные аварийные отключения света. В городской энергосети ожидается на 32% больший дефицит, чем заложен в графике. Столичные власти не исключают, что из-за ракетных атак России город может полностью остаться без света, воды и связи. В случае тотального блекаута разработан план эвакуации населения. Впрочем, Киевская горгосадминистрация уверяет, что пока причин для паники нет.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, если не будет новых обстрелов и разрушений, то отремонтировать поврежденные линии электропередач и другую критическую инфраструктуру можно будет через две недели.

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