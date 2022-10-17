"Почему ваше правительство убивает мирных жителей Киева?" – Кислица обратился к миссии Ирана в ООН

Кислица призвал представителей Ирана в ООН выяснить, участвует ли Иран в войне России против Украины.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к представительству Ирана в Организации Объединенных Наций после сегодняшней российской атаки Киева иранским дронам Shahed-136.

Об этом представитель Украины в ООН написал в Twitter.

Кислица сделал репост заявления президента Ирана Ибрагима Раиси, который сказал в обращении к Генеральной ассамблее ООН, что "война не решение кризисов" и обратился к представительству Ирана в ООН и призвал их связаться с правительством страны и задать прямой вопрос, берет ли Иран участие в войне России против Украины.

"Почему ваше правительство убивает мирных жителей в Киеве? Как мириться с этим?", – спросил Кислица.

. @Iran_UN is official Twitter аккаунт из Permanent Mission of Iran to UN. Contact the mission of Iran & put a direct question: Does your Government & why engage in Russia's war against Ukraine & killing civilians in Kyiv? How does it reconcile with this? https://t.co/sp12hwDNAh pic.twitter.com/b52UbgrgbM — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 17, 2022

Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе

В понедельник утром, 17 октября, Россия атаковала Киев, запустив дрон-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе города.

Чрезвычайщикам удалось спасти 19 человек, однако по состоянию на данный момент известно, что в результате атаки погибли четыре человека, среди которых – молодые супруги, ожидавшие рождения ребенка.

По информации мэра столицы Виталия Кличко, в Киев летели 28 дронов, большинство которых уничтожило ПВО.

Кличко уточнил, что россияне попытались атаковать столицу, чтобы создать гуманитарную катастрофу и оставить людей без отопления и электроэнергии.

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