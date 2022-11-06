Почему в некоторых домах Киева планово не отключают электроэнергию – объяснение ДТЭК

В ДТЭК рассказали, почему в некоторых столичных домах нет плановых отключений света.

Отсутствие плановых отключений света в некоторых домах Киева связано с особенностями застройки столицы, поскольку некоторые жилые дома и объекты критической инфраструктуры подключены к общим коммуникациям.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Поэтому некоторые дома невозможно отключить от электроэнергии, поскольку необходимо будет выключать всю линию, к которой относятся значимые объекты инфраструктуры.

"Дело в том, что в Киеве, и в других городах очень высока интеграция жилой застройки с другими объектами, не относящимися к жилому фонду. Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры, подстанции, которые обеспечивают воду, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и др. Некоторые дома присоединены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами, – рассказывает Сахарук.

По его словам, ДТЭК проверила все дома столицы, и не выключают свет исключительно у связанных одной линией с критической инфраструктурой.

Отключение потребителей от электроэнергии

С начала октября Россия почти каждый день атакует критические объекты инфраструктуры во многих городах Украины. В этой связи в Украине ввели плановые графики отключения света.

Так, в воскресенье, 6 ноября, введены в действие графики почасовых отключений в Киеве и семи областях Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук также рассказал, что в случае новых мощных российских обстрелов во время морозов в Киеве возможна эвакуация населения, ведь восстановление электроснабжения может продлиться часами.

Читайте также: