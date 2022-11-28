Почему в Киеве свет будут включать только дважды в день: в YASNO дали ответ

Сергей Коваленко просит жителей Киева и области при подключении света не включать одновременно все гаджеты и приборы, чтобы не создавать значительных скачков нагрузки.

Энергетическая система Украины до сих пор не может прийти в себя после массированного обстрела, который устроили россияне. Недавно стало известно, что в Киеве будут включать свет всего на два-три часа дважды в сутки.

Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в эфире единого телемарафона объяснил, почему так происходит.

"На Киевщину у нас есть где-то 600 мегаватт при потребности 1300. И из этих 600 мегаватт 300 нужно для критической инфраструктуры, которую нельзя отключать — это больницы, роддома, коммунальные предприятия. И для нас, для конечных потребителей, остается 300 с небольшим мегаватт на потребление", — сказал Коваленко.

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Гендиректор YASNO объяснил, что этот остаток необходимо распределить между потребителями, поэтому свет включают всего по несколько часов в день.

"Поэтому когда сети говорят, что (свет будут включать — ред.) два-три часа пару раз в день, то они подразумевают, что эти 300 мегаватт нужно распределить между потребителями, чтобы все потребители были со светом", — подчеркнул Коваленко.

Гендиректор YASNO отметил, что сроки возврата к плановым графикам отключений пока невозможно спрогнозировать.

"Сроки уменьшения дефицита зависят от сроков запуска атомной генерации... Надеюсь, что через несколько суток ситуация улучшится", — отметил он.

Коваленко также попросил киевлян при подключении света не включать одновременно все гаджеты и приборы, чтобы не создавать значительных скачков нагрузки.

Напомним, в понедельник, 28 ноября, НЭК "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии по всей Украине из-за дефицита мощностей в энергосистеме.

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