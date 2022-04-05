Почему в Киеве слышны звуки взрывов: жителям столицы объяснили причину

Эксперты расчищают столицу от российских снарядов.

В Киеве работают пиротехники, расчищающие территорию от взрывоопасных предметов. Поэтому жители столицы могут слышать звуки взрывов боеприпасов и других предметов, утилизируемых специалистами.

Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

"Звуки взрывов, которые сейчас слышны в столице — это работают пиротехники по разминированию территорий", — говорится в сообщении.

Напомним, киевлян предупредили об угрозе от российских снарядов и мин. На территории Киева за последние несколько недель были изъяты несколько сотен снарядов и мин, которыми обстреливали украинскую столицу российские оккупанты, но которые не разорвались.