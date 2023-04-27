Почему в Киеве отложили переименование станции метро "Варшавская": объяснение столичных властей

Пока станцию метро не будут переименовывать из-за ремонтных работ.
В Киеве станцию метро "Проспект правды" пока не смогут переименовать в "Варшавскую". Дело в том, что ее еще не достроили, а через переименование придется вносить изменения в проектную документацию.
Об этом в интервью "Главкому" рассказала глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.
В Киеве станцию метро "Проспект правды" на "Варшавскую" переименуют сразу после окончания ее строительства, чтобы сейчас не вносить изменения в проект.
"К нам обратился метрополитен и объяснил: если изменить название сейчас, придется вносить корректировки в проектную документацию и снова получать разрешение на проведение работ. Вряд ли это можно назвать рациональным путем, поэтому мы решение принимаем сейчас и ждем окончания строительства станции, которая будет носить название" Варшавская", – рассказала Виктория Муха.
Напомним, в Киеве переименовали уже 237 улиц, проспектов и бульваров, названия которых были связаны со страной-агрессором или советским прошлым.
Также президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации топонимов в Украине. Этим законом предусмотрен запрет на присвоение географическим объектам возвышающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его памятников, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, совершавших военное агрессию против Украины и других суверенных стран.
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