Почему в Киеве отложили переименование станции метро "Варшавская": объяснение столичных властей

В Киеве станцию метро "Проспект правды" пока не смогут переименовать в "Варшавскую". Дело в том, что ее еще не достроили, а через переименование придется вносить изменения в проектную документацию.

Об этом в интервью "Главкому" рассказала глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.

В Киеве станцию метро "Проспект правды" на "Варшавскую" переименуют сразу после окончания ее строительства, чтобы сейчас не вносить изменения в проект.

"К нам обратился метрополитен и объяснил: если изменить название сейчас, придется вносить корректировки в проектную документацию и снова получать разрешение на проведение работ. Вряд ли это можно назвать рациональным путем, поэтому мы решение принимаем сейчас и ждем окончания строительства станции, которая будет носить название" Варшавская", – рассказала Виктория Муха.

Напомним, в Киеве переименовали уже 237 улиц, проспектов и бульваров, названия которых были связаны со страной-агрессором или советским прошлым.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации топонимов в Украине. Этим законом предусмотрен запрет на присвоение географическим объектам возвышающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его памятников, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, совершавших военное агрессию против Украины и других суверенных стран.

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